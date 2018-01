Reconocida mundialmente: Daniela Vega posó junto a actriz de "Orange is the new black"

Ambos se toparon en un evento de la fundación Glaad.

Gracias a su gran actuación en la película “Una Mujer Fantástica”, Daniela Vega es reconocida como una de las grandes actrices del mundo.

Actualmente Vega se encuentra en Hollywood y asistió a la presentación de su film que organizo la fundación Glaad, que se caracteriza por promover imágenes veraces y objetivas de la comunidad gay y transgénero. En el evento la actriz chilena conoció a Sophia Burset, colega que es sensación por su personaje en “Orange is the new black”.

Ambas se fotografiaron juntos y la fundación mostró las imágenes en su cuenta de Instagram, la cual causó gran sensación en las redes.

