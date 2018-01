"Corta, me desubiqué": El fallido tutorial de maquillaje de Pamela Díaz que saca risa en las redes sociales

El éxito de La Noche es Nuestra tiene a Pamela Díaz en uno de sus mejores momentos profesionales, donde ha sabido demostrar su sentido del humor y su talento para la animación.

Sin embargo, La Fiera no sólo hace reír a sus invitados, sino que también a sus seguidores a través de las redes sociales.

Uno de los últimos videos que subió a su cuenta de Instagram muestra un fallido “tutorial de maquillaje” que no resultó como habría de esperarse.

Díaz comienza explicando que no es necesario comprar el maquillaje más caro del mercado, a menos que la persona tenga alergia o granos en el rostro. En ese momento, Felipe Vidal le pregunta “¿se te quitaron la espinillas Pamela? Estabas con espinillas el otro día”.

Su compañera reacciona diciendo que no eran espinillas, sino que se había depilado mal. “Me depilé la cara entera y se me ocurrió depilarme con presto… no con barba no. Córtame esa hueá, córtame”, dijo la animadora mientras todos comenzaban a reír.