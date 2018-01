El gran cambio de vida del ex chico reality Alexander Bravo

Luego de su paso por el reality de Mega, Volverías Con Tu Ex?, la ex pareja de Ingrid Aceitón, Alexander Bravo, alcanzó una gran popularidad entre los seguidores del programa.

Años han pasado de eso, y el ex chico reality dejó atrás la fama, se casó y tuvo una hija. Junto a su familia tomó una importante decisión y se radicó en Temuco.

En conversación con Mega, Bravo señaló que “quisimos cambiar de aire, acá tenemos más familiares, así que no estamos tan solos. Estamos súper bien, acá es otra vida. Todo bien con el matrimonio y mi hija, cada día más linda”.

Actualmente se encuentra trabajando como ejecutivo comercial, “mientras busco pega en lo mío, como trabajador social”.

Si bien ya no forma parte del mundo de la farándula, reconoce que la gente aún lo identifica.“Me quedan mirando, sienten que les soy cara familiar, pero no se acuerdan de dónde me conocen. Ha sido bonita la recepción de la gente en todos lados”.