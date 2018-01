José Antonio Kast trató de "homofóbica encubierta" a Natalia Valdebenito tras tuit sobre Jaime Guzmán

Una fuerte discusión se produjo entre José Antonio Kast y Natalia Valdebenito en Twitter luego que la cantante hiciera retuit a una foto en la que el diputado aparece con Jaime Guzmán, junto a la frase “martes de pololeo”.

Al ex candidato presidencial no le gustó la publicación y escribió que “la homofobia encubierta de Natalia Valdebenito nuevamente sale a la Luz. No soy homosexual, pero, ¿Por qué crees que tienes el derecho a obligar a alguien a salir del clóset?”.

La homofobia encubierta de @valdebenitonata nuevamente sale a la luz. No soy homosexual, pero, ¿Por qué crees que tienes el derecho a obligar a alguien a salir del clóset? . Además, insultas la memoria de Guzman, que murió asesinado por pensar distinto y hoy no se puede defender pic.twitter.com/sEFScWpbH4 — José Antonio Kast (@joseantoniokast) 12 de enero de 2018

La comediante no se quedó callada y lanzó su defensa, recordándole que él dijo que “la homosexualidad es una enfermedad”.

Un tipo llamado @joseantoniokast me acusa de homofobica! JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA! me río en tu cara, y SIN MIEDO! JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJ! — Natalia Valdebenito (@ValdebenitoNata) 12 de enero de 2018