La especial manera en que Loreto Valenzuela decidió que su hija debía estudiar actuación

Luciana Ibáñez es la hija de 19 años de la conocida actriz Loreto Valenzuela, quien ganó popularidad el año pasado tras interpretaar a Catalina Minardi en la teleserie Amanda.

La joven conversó sobre su madre con el diario La Cuarta, señalando que “siempre que estoy aproblemada o con crisis existenciales acudo a ella. Yo estaba en la duda si estudiar teatro o no, pero ella me mostró mi destino. Me dijo que le echara para adelante no más”.

Esto, porque la actriz sabe leer el tarot, y tras ver las cartas se dio cuenta de que su hija debía seguir sus pasos profesionales.

“Tras esa manifestación, consulté si mi mamá era la maestra que necesito para llegar bien preparada en marzo, y se me reveló que era lejos la mejor opción”. Por eso, Valenzuela se encuentra haciéndole clases a su Luciana, quien espera que “ojalá algún día llegue a ser como ella”.

Una publicación compartida por Loreto Valenzuela (@loretovalenzuela1) el Ene 7, 2018 at 1:02 PST

Además, reconoció que no le gustaría “entrar por pituto”, y que en los dos comerciales que ya a grabado “he entrado piola y nunca he dicho soy ‘hija de"”.

Por su parte, la madre explicó que “la base de una buena actuación es la observación, así que estaremos todo el verano en esto”, y admitió que “me gustaría que se forje en el teatro, ahí es donde nacen las grandes actuaciones, pero aún queda camino”.