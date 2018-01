El gran momento de Julia Fernandes: Encontró un nuevo trabajo

Las cosas comienzan a mejorar para Julia Fernandes luego de un 2017 marcado por los momentos difíciles: el accidente con Ignacio Lastra, problemas económicos y el quiebre de su relación fueron las situaciones más complicadas de la modelo.

Sin embargo, todo eso comienza a quedar atrás. Ayer, la brasileña anunció que ya se encontraba en su propio departamento, y hoy dio a conocer a sus seguidores otra gran noticia: tiene un nuevo trabajo en el canal Vive!.

“Nueva integrante de The Lao TV: Yo. Sin duda, lo que no te mata te fortalece. Súper contenta en ser parte del team de The Lao, todos están invitados a pasarla bien con nosotros”, escribió en sus Instagram Stories.