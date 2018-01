Julia Fernandes y el potente mensaje a Ignacio Lastra: "Constéstame po´ hue..."

La modelo aseguró que lo sigue amando.

La relación de Ignacio Lastra y Julia Fernandes ha sido una de las más mediáticas del último tiempo y pese a que ambos confirmaron el quiebre, aún siguen buscando las verdaderas razón del término.

“Dicen que el término fue porque yo estoy viviendo con una persona. Yo vivo con personas desde que tenía 15 años”, comentó la modelo en “La Mañana de Chilevisión”

La brasileña aseguró que no es la primera vez que “rompen” y que su comportamiento se debe al proceso de recuperación del accidente. “Durante muchas veces en este proceso no me quería ver y a veces no quería ver a alguien de la familia. Fue su proceso, es súper entendible. Eso hay que respetarlo. No es la primera vez que no me quiere ver. Yo quería mucho, verlo bien para decir que estoy contenta por él, que está mejor. Quiero darle un abrazo, porque le tengo mucho orgullo. Pero es su proceso, no sé que pasa”.

“Contéstame po’ hueón”, fue el divertido mensaje de Fernandes que sacó carcajadas en el panel, agrando que “yo amo a Ignacio. Él sabe eso, todo saben eso. Yo lo amo mucho”.