Julia Fernández reveló el especial pedido que le hizo la familia de Ignacio Lastra

La teleserie de la relación entre Ignacio Lastra y Julia Fernández no termina. Si bien Lastra fue dado de alta luego de 113 días de hospitalización, eso no fue razón para que la pareja volviera a estar junta.

En las últimas semanas el rumor del quiebre de la pareja fue fuerte y es por esto que hoy, la brasileña estuvo invitada en “La mañana de CHV” donde le preguntaron sobre el tema.

Lo primero que la brasileña se esforzó en aclarar fue que no existió una tercera persona involucrada. Al respecto dijo que “Todos dicen que el término fue porque yo estoy viviendo con una persona y eso yo lo hago desde los 15 años”.

Cabe mencionar que en los últimos días se dijo que el quiebre había sido generado porque Julia estaba viviendo con una persona, a lo que la modelo dijo que se trataba de un amigo de Lastra que le arrendaba una pieza en su departamento.

Sobre el quiebre que afectó a su relación Fernández dijo “Yo sinceramente me pongo muy triste, yo sé todo lo que pasamos. Quería verlo bien, por eso estaba siempre en la clínica. Esta no es primera vez que termina conmigo y lo ha hecho muchas veces durante este proceso, no me quería ver, ni hablar”.

Además, la brasileña le contó al panel de un extraño pedido que le habría hecho directamente la familia de Lastra. Al respecto dijo “Si tantas veces había querido terminar conmigo, su familia, y también la mía, me dijeron que no vayas, no hables más de él, déjalo vivir. Porque siempre estoy ahí, era algo como ‘déjalo respirar un rato”.

Por último Julia Fernández cerró con una extraña declaración, pues dijo que “lo voy a esperar, cuando salga por la tele, ahí recién podré verlo, para tener certezas si me quiere ver o no. Si la familia o él me lo piden, yo me vengo de inmediato”. Esto porque los planes de la modelo son seguir con su carrera fuera de Chile, específicamente en los Estados Unidos.

Lo cierto es que esta mediática pareja parece no haber cerrado todos sus temas pendientes.