¡Va a quedar la grande! Este lunes llega un nuevo villano a "Verdades Ocultas"

Crecerá la familia Mackena.

Este lunes aparecerá un nuevo personaje en la teleserie “Verdades ocultas”, el cual será interpretado por Paula Sharim. “Isabel” es la esposa de “Pedro Mackenna”, quien llegará a dejar la grande.

“Me alegra que me hicieran esta linda invitación, porque la verdad es que a mí la tele me gusta harto. Me gustan las teleseries, y consideré que era un buen momento para mí, a pesar de estar muy ocupada con el teatro. Decidí estresarme con eso de los horarios que te exige una teleserie, pero estaba un poco encerrada, y por eso me cayó tan en gracia la invitación”, comentó la actriz al diario La Tercera.

Con respecto a su papel, Sharim aseguró que “ella es una mezcla de cosas muy interesantes. Es mala y muy cuica. Su llegada debería desatar un gran movimiento en la teleserie. Pensé que era un tremendo desafío, porque es algo que nunca he hecho en todos mis años de carrera. Es distinto a lo que estoy acostumbrada y a lo que he sabido hacer por años. Es una muy buena oportunidad para hacer algo distinto. Me ha desafiado a buscar nuevas fórmulas”.