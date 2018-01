Claudia Conserva reveló el problema que tiene Juan Carlos Valdivia para Navidad

Claudia Conserva y Juan Carlos Valdivia llevan más de 20 años juntos, pero como en cualquier relación, existen detalles que los alejan de los cuentos de hadas.

Como invitada a La Noche Es Nuestra, la animadora de MILF confesó que el Pollo Valdivia siempre tiene problemas con los regalos de Navidad.

Jean-Philippe Cretton le preguntó por un regalo que le había hecho hace un tiempo, a lo que ella respondió “bueno, pero tú lo conoces. El Pollo es práctico. Es súper práctico. Ya sé a lo que te refieres: una vez, para Navidad, me llegó así un paquete. Y cuando eran las doce de la noche, lo rajé… Era una impresora”.

También reveló que un año quería regalarle una shower door, una puerta de vidrio para la ducha. “Al final me regaló unos lentes. Pero él es así. A veces no le achunta, pero tiene buena intención. Una vez me regaló como una tetera de porcelana. Y le dije ‘¡¿qué?! ¡¿Por qué una tetera de porcelana?!”

Ahí, Cretton bromeó diciendo que “una vez le regaló calzoncillos. Lo que le falta a él”, pero Conserva defendió a su marido: “Lo de la tetera fue porque me dijo ‘para que tomemos té de menta, como en Marruecos"”.