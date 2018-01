El round twittero entre Edmundo Varas y Sergio Melnick

Todo comenzó por la crisis de TVN.

La red social de Twitter se presta para que las personas opinen y debatan sobre distintos temas y durante las últimas horas se registró un particular discusión entre el ex chico reality, Edmundo Varas y Sergio Melnick.

Todo comenzó cuando Melnick comentó la situación económica de Televisión Nacioanal.

“Y la crisis TVN sigue incólume. El Congreso, derecha incluida, aprobó recursos, no estudió el tema, no hay responsables de la farra, no hay proyecto, es todo de no creer. Si Piñera deja a De Aguirre creo que me paso a la oposición”.

El comentario tuvo la particular respuesta de Edmundo Varas, quien recriminó a Melnick, agregando que hay que apoyar al canal.

“Usted constantemente criticando todo señor. Lo mejor es apoyar a quienes pasan por una crisis y aportando con buenas ideas y soluciones. TVN saldrá adelante y esperemos que sea así, por el beneficio de la industria de la televisión. ¡Saludos señor!”.

No todo quedó ahí, ya que Melnick respondió al ex chico reality, diciendo que su argumentación era de “kindergarten”.

