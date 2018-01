¡No todo es fácil! Álvaro Gómez reveló lo difícil que es ser "Facundo Grandinetti"

Aseguró ha sido desafío televisivo más complejo que ha tenido.

La teleserie “Si Yo Fuera Rico” se ha convertido rápidamente en todo un éxito, una de las razones es al cariño que la gente le tomó a los personajes

Uno de los más destacados es “Facundo Grandinetti”, futbolistas argentino, que es interpretado por Álvaro Gómez. Según el actor este ha sido el papel más complejo que ha tenido en su carrera televisiva.

“Ha significado un desafío actoral muy difícil, yo me atrevería a decir, que al menos en televisión, el más importante que me ha tocado. No porque sea uno protagónico, pero es que el hecho de interpretar a un argentino es complicado”, manifestó a un medio nacional.

Uno de los puntos más complejos ha sido el acento argentino. “De partida me di cuenta que todos los argentinos hablan distinto, están los cordobeses, los de La Rioja, está el porteño. Tú vas caminando por Buenos Aires y en cada cuadra hablan distinto. Por una lado estaba ese temor”.

“Digamos las cosas como son, el chileno no le tiene mucho favoritismo al argentino y de alguna manera, yo tenía susto de que hubiera como rechazo a lo que estaba haciendo”, agregó.

Pese a todas las dificultades mencionadas por Gómez, el personaje se ganó los corazones de los chilenos “Afortunadamente la mezcla de la dirección con mi aporte actoral ha funcionado. Este argentino cuando se exalta tiene el grito del porteño, pero igual habla más abajo, más seductor. Eso en el público ha funcionado muy bien, eso no me lo esperaba”.