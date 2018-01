Pangal Andrade reveló qué era lo peor de salir con Kel Calderón

Pangal Andrade es un hombre soltero desde hace casi dos meses, luego de terminar su relación con Kel Calderón tras cuatro años de pololeo.

Ahora, en una entrevista, el ex chico reality habló sobre su ex pareja y su relación.

Primero, Pangal señaló que lo que busca en una mujer es una ” compañera que ‘aperre’… una compañera en la vida, que sea todo terreno. Es el único requisito”.

Por su parte, lo que más extraña de estar con Kel es el “cariño.. y estar con otro, sentirte protegido, querido. Me gusta estar en pareja”.

Sobre su romance, el que fue muy mediático, Andrade reveló que “los dos éramos bien preocupados de las redes sociales, porque los dos vivíamos de eso”, para luego agregar que “si subes una foto juntos gusta más, y das a conocer ciertos momentos de la vida. En las redes sociales éramos bien reales, tal cual éramos”.

Además, Pangal también señaló que salir con un personaje público también tiene sus beneficios. “Te entiende, te da muchos consejos. Creo que Kel me enseñó cómo trabajar en redes sociales, me veía los contratos, todas esas cosas, porque se maneja mucho en el tema. Me cuidaba”.

Aunque no todo es bueno: “cuando estás con alguien público tienes ‘un guardaespaldas’ 24/7. Lo malo es que casi nunca estás tranquilo, siempre están encima”.

Finalmente, Andrade reveló que no está en sus planes formar una familia en el futuro cercano: “primero quiero tener mi casa, mi negocio estable, y ahí recién voy a tener un hijo”.