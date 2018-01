"Subiré sólo fotos desnuda": El particular reclamo de Daniella Chávez en sus redes sociales

Daniella Chávez suele ocupar sus redes sociales para mantenerse en contacto con sus seguidores, dando a conocer todas las novedades que ocurren en su vida.

Pero esta vez, la ex conejita PlayBoy aprovechó su cuenta de Twitter para denunciar a la línea aérea Emiratos luego de que perdieran su maleta sin darle una respuesta.

Y mi maleta sigue perdida Gracias a @EmiratesSupport @emirates casi una semana y aún no hay respuesta!

My suitcase is still lost, and a week and I have no response from this company!

— Daniella Chavez (@daniellachavezc) 16 de enero de 2018