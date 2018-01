Angie Jibaja viajó a Francia para dar un gran paso en su relación

La ex chica reality Angie Jibaja viajó a Francia para reencontrarse con su pareja en una de las ciudades más románticas del mundo para dar un paso importante.

La peruana sostuvo a Mega que “estoy muy feliz de que me invitara a conocer a su familia. Recién llegué anoche y me llevó por todos lados. Me siento muy bien de verdad”.

La actriz contó que el objetivo del viaje es compartir con su pololo francés, pero que de todas maneras tendrá que trabajar: “tengo un proyecto nuevo de cine y acá aprovecharé de estudiar mis líneas porque cuando llegue a Perú, debo comenzar con las grabaciones”.