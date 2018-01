El conocido Niño Poeta reapareció en TV por visita del Papa

Jorge Rivas, conocido como el Niño Poeta, fue uno de los fieles que llegaron hasta la Nunciatura de Santiago para ver al Papa Francisco.

El muchacho se mostró muy feliz por haber sido testigo del paso del líder católico. “Es muy linda la experiencia. Como dije ayer en otra entrevista, es muy impresionante que a nuestra tierra, que es tierra chilena, venga el Sumo Pontífice de la Iglesia Católica, sobre todo para uno que es de religión Católica”, señaló.

“Yo soy una persona muy afortunada y le agradezco mucho a Dios porque pude llegar hasta acá y verlo. Aunque no me saludó, por lo menos me vio. No sé si me dio la bendición, pero la experiencia fue muy linda”.

Además, indicó que “tengo planeado ir al encuentro con los jóvenes en el Santuario de Maipú para estar cerca de él y así verlo”.

