La drástica decisión de Álvaro Ballero sobre su cuenta de Instagram

Álvaro Ballero suele ocupar las redes sociales para mostrar su día a día, el que incluye a su señora y sus hijos. Sin embargo algo parece haber cambiado.

El ex chico reality compartió una serie de fotografías de objetos, y en la última explicó que “hace unos días una seguidora me comentó que no debiese exponer tanto mi familia, parece que me afectó”.

Además confesó que “la verdad es que si no fuese conocido subiría más fotos de mi familia y mis hermos@s hij@s, pero sí, cuando leo algún comentario fuera de lugar me molesto demasiado y por lo mismo hice caso al comentario, a pesar de debatirlo con pasión, borré varias fotografías de las niñitas”.

Sin embargo, esto le duró poco, ya que al día siguiente no pudo evitar subir una foto de su pequeño hijo recién nacido con el siguiente mensaje: “2 semanas de vida y miren al perla, con todas mis mujeres y en mi lugar de la cama… y el papá durmiendo en la cama de las niñitas”.