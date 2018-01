La fuerte confesión de María Luisa que impactó a los seguidores de Verdades Ocultas

Isabel Guzmán y Sebastián, la esposa y el hijo de Pedro Mackenna llegaron a revolucionar la trama de Verdades Ocultas, revelando algunos secretos del pasado.

María Luisa encaró Isabel, gritándole “¡eres una asesina, yo sé lo que me hicieron tú y Pedro!”, para agregar que “¡Pedro era el mejor hombre del mundo! Pero para mujeres tontas, ciegas y mudas como nosotras. Pero a ti te transformó en el peor monstruo del mundo”.

Isabel respondió sacándole en cara que “nunca pudiste superar que él te dejara por mí, ¿cierto?”, a lo que la madre de Agustina contestó que “yo lo amé, lo amé con locura, pero la verdad es que no hablo desde el odio que siento por él, ¡hablo desde el odio que siento por ti!”.

Ahí fue cuando lanzó la verdad que dejó impactado a todos los seguidores de la teleserie: “No fuiste capaz de asumir que la hermana que yo amaba con el alma fuera capaz de meterse con mi novio, y no sólo eso. Cuando te enteraste que estaba embarazada, me dista esas pastillas para que abortara”, agregando que esa es la razón por la que no puede tener hijos.

Los seguidores sintieron simpatía con María Luisa, entendiendo sus acciones desde el inicio:

Ohhhh!!! Que cuatico lo que escondia lulu!!! Maldita esposa de pedro! #VerdadesOcultas — Javier (@JavierTorresMo3) 17 de enero de 2018