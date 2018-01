¡No le gustó para nada! La reacción de Raquel Argandoña al desnudo de Nano Calderón

Este fin de semana, Nano Calderón sorprendió a sus seguidores en Instagram con una osada fotografía, donde aparecía completamente desnudo. Sin embargo no a todos le habría gustado.

Según el panel de Intrusos, Raquel Argandoña habría pegado un grito en el cielo al ver la imagen que publicó su hijo.

“Parece ser que a la señora Raquel Argandoña no le habría hecho ninguna gracia y le parece mucho más innecesario para un futuro abogado de este país tener que andar enseñando sus partes pudentas en las redes sociales. Y creo que en esta ocasión no solamente no le va a prestar ropa, sino que le va a regalar ropa para que no vuelva a enseñar el culo donde no debe”, señaló Manu González.

Por su parte, Michael Roldán agregó que “a Raquel Argandoña lo que le molesta es que sus hijos muestren. Mientras su hijo utilice potitos ajenos, le da lo mismo. Para algunos Nano Calderón utilizaba a las mujeres como un objeto al mostrar solo los potitos, y eso le gusta a Raquel Argandoña. El problema es cuando le tocan a ella. Y ahí me hace sentido, mucha gente en las redes sociales hablaba, justamente, ¿qué pasaría si es su hija la que estuviera posando potito al aire con una pistola sobre su espalda?