Un encuentro con narcotraficantes: El momento más peligroso del viaje de Cristián Riquelme

La noche del martes, el actor Cristián Riquelme fue invitado al programa Mentiras Verdaderas de La Red, donde conversó sobre el viaje que realizó junto a su mujer durante tres años, desde Alaska a la Patagonia.

En ese contexto el actor reveló un complicado episodio que vivieron durante su paso por México.

“A nosotros nos pasó que cuando estábamos cruzando desde Baja California, que es la península, por el mar de Cortés hasta Sinaloa, habían agarrado al Chapo Guzmán hace ocho horas”, comenzó explicando.

“Cuando cruzamos, nosotros llegamos a donde cae el ferry y bajan los autos, estaba lleno de helicópteros, Hammer, pasamontañas, metralletas y nosotros ‘¿qué pasa?"”. En ese momento un militar les preguntó de donde eran y les pidió que abrieran su casa rodante para revisarla.

Otro momento importante de su viaje, fue su encuentro con un narcotraficante. “Yo no encuentro nada mejor que decirle ‘¿y cómo lo hacen ustedes, los carteles chicos para competir con los carteles grandes?’ y ellos me dicen ‘no, nosotros no somos un cartel chico, somos un cartel grande’, y me menciona el cartel pero no lo voy a decir”.

