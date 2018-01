Vale Roth denunció asquerosa acción de un repartidor de pizza

Valentina Roth no se quedó callada tras ser víctima del asqueroso actuar de un repartidor de pizza.

A través de su cuenta de Instagram, la ex chica reality denunció la situación: “Esto es insólito. Pedí una pizza exactamente a Pizza Hut de Guarda Vieja y resulta que aparte de filtrar mi número, este niño me manda ese mensaje diciendo que me había escupido la pizza”.

Además, publicó una foto con la cara del repartidor y el mensaje de texto que recibió, y agregó que “ahora me está llamando diciendo que sabe mi dirección y que si me pasa algo es por culpa mía”.