No todo es risa: Coco Legrand habló sobre su momento más difícil, la muerte de su hijo

Este miércoles terminó la primera temporada de El Camino del Comediante, con una entrevista a uno de los mayores exponentes del humor de nuestro país: Coco Legrand.

Aunque la entrevista se centró en los momentos destacados de su carrera, junto al animador Fabrizio Copano revivieron una de las tragedias más grandes de su vida, la muerte de su hijo Nicolás.

“El dolor es como puñaladas que van y vuelven”, señaló el humorista, agregando que “la muerte de un hijo no se olvida jamás y es tan desagradable como dormir al lado de una toalla mojada”.

“Cuando me dijeron si me faltaba el aire dije ‘a mí no me falta el aire, al contrario, no sé cuál es la razón por la cual yo deba seguir respirando"”, finalizó.