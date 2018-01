Se rapó: Príncipe William sorprendió con un nuevo look

Desde hace unos años que el Príncipe William ha comenzado a perder su pelo, quedando cada vez más calvo y sufriendo las bromas que le hacen dentro de su familia. Pero ya no más.

El duque de Cambridge apareció este jueves en una visita al Hospital para Niños Evalina London, donde llamó la atención por su nuevo look: se rapó la cabeza.

The Duke of Cambridge has shaved his head pic.twitter.com/18VzItLYvP

— Elliot Wagland (@elliotwagland) 18 de enero de 2018