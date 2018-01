¡Sin tapujos! La potente declaración amorosa de Pamela Díaz que relaciona a Don Francisco

Todo comenzó en una conversación con Marcelo Comapirni.

El programa “La Noche es Nuestra” de Chilevisión ha tomado relevancia gracias a las declaraciones que han hecho sus diversos invitados, pero esta vez, fue Pamela Díaz, animadora del programa, quien hizo una curiosa revelación.

La “Fiera” estaba en plena conversación con Marcelo Comparini y Marco Silva, quienes fueron consultados si eran felices. Ambos respondieron que si, pero luego Felipe Vial, otro animador del programa, aseguró que “Don Francisco” siempre está contento cuando se enciende la cámara, pero cuando está apagada, “agacha la cabeza”.

Dado lo anterior Díaz interrumpió a su compañero diciendo “No, conmigo no, porque siempre me ha querido hacer el amor. Siempre”. Las palabras de la “Fiera” causaron sorpresa entre los invitados, pero luego todos se rieron y bromearon la la declaración.