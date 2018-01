¡Con todo! Nicolás Larraín criticó a "Cuchillo" Eyzaguirre por la vuelta de CQC

El ex conductor del programa aseguró que no le extrañaba que no lo llamaran.

“Caiga Quien Caiga” se convirtió en uno de los programas más recordados de la televisión chilena debido a sus ácidas críticas que tenían sobre los hechos noticiosos que ocurrían en Chile. El conductor del espacio era Nicolás Larraín, sin embargo, para la nueva versión de “CQC” no fue considerado.

Durante una entrevista con Vasco Moulián en el programa “Síganme los Buenos” de Vive Canal, Larraín habló sobre la vuelta del programa y del nuevo conductor Sebastián “Cuchillo” Eyzaguirre. “Él quería sentarse al medio. Por lo tanto, no me extrañó que no me llamaran“.

“Yo creo que Sebastián, en su proceso de CQC, cree que él es CQC y que todo el resto perdimos el ‘conejo’. Le puede quedar un poco de CQC a Iván Guerrero, le puede quedar un poco a Lasalvia. Él cree que representa el mejor espíritu de CQC en la bravura de lo que dice y lo que enfrenta. Entonces, cree que todo el resto nos calmamos“, agregó Larraín.

Por último Moulián le preguntó su estaba de acuerdo con el actuar de su ex compañero de trabajo, respondiendo “No, es que no estoy de acuerdo de que nadie es CQC. CQC es un colectivo“.