El tierno regalo de Juan Pedro Verdier a la hija de Caco

Hace algunos días, Juan Pedro Verdier publicó una foto de su reencuentro con Rogelio de Farías y Caco después de ocho años, aprovechando que ese último se encuentra de vacaciones en Chile.

Los ex chicos Mekano han seguido compartiendo juntos estos días, y Juan Pedro vivió un tierno momento con María, la pequeña hija de Caco.

La pareja de Karen Bejarano, aparte de youtuber es pintor, y cuando se enteró que a María le encanta París, le regaló un cuadro que había hecho.

“Mi sobrinita Maria me contó que le gustaba mucho pintar, yo le dije que a mí también! Caco, su padre y mi eterno amigo y compañero de aventuras me contó que ella AMA París, de hecho su cumpleaños fue con temática completa de París. Le comenté que le quería regalar mi pintura de París y a cambio me robé este abrazo”, escribió junto a la tierna fotografía del momento.