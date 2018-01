La verdad tras el polémico mensaje de Mariela Montero contra Chile en Twitter

La visita del Papa Francisco a nuestro país generó una serie de diversas reacciones en las redes sociales, y los famosos no fueron la excepción.

Mariela Montero fue una de los rostros que dieron su opinión, a través de un polémico tuit en el que criticó a los chilenos: “Chilenos traidores trataron muy mal al Santo Padre, siento vergüenza @Pontifex_es. Me dieron lástima”.

Sin embargo, la argentina no habría sido quien escribió el mensaje. “Tengo mi cuenta de Twitter hackeada hace más de un mes y por motivos de trabajo y viajes no he tenido tiempo de hacerme cargo”, explicó en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Esta no es la primera vez que la argentina, que se presentará en el Festival de Viña junto al Bombo Fica, ha tenido que aclarar que otra persona tiene control sobre su cuenta.

“Voy a poner mi denuncia a la PDI junto a mi abogado para aclarar este injusto episodio”, agregó.