¡Lo contó todo! De esta manera Tonka se enamoró de Parived

La animadora lo encontró masculino.

Son pocas las veces en que Tonka Tomicic habla sobre vida privada, pero cada vez que lo hace, siempre entrega un dato sabroso y esta vez no fue la excepción.

El director de “Bienvenidos”, Mauricio Correa, le preguntó a la animadora cómo había conocido a Parived. Tomicic no se complicó y respondió sin ningún problema.

“Lo vi cuando fui a hacerme una prueba de vestuario y lo encontré súper atractivo. No me pesco mucho, tengo que decirlo, pero me gustó. Lo encontré masculino”, declaró.

Luego la ex Reina del Festival de Viña habló sobre cómo finalmente se encontraron y se enamoraron. “Después yo estaba pololeando, él también, no lo vi muchas veces después. Y después por esas cosas de la vida nos volvimos a encontrar, y nos volvimos a encontrar. Yo terminé, nos volvimos a encontrar, él termino, nos volvimos a encontrar”.

MIRA EL MOMENTO ACÁ: