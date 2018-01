¡Se aburrió de los rumores! Moria Casán se defendió de la supuesta imagen sin maquillaje

Moria Casán, una de las personas más conocidos de la televisión argentina, pasó por un momento de furia tras la filtración de una supuesta foto de ella sin maquillaje.

En la imagen, la animadora aparece en una reposera, usando un sombrero y con el pelo suelto, donde llamó la atención lo demacrado de su rostro.

La mujer de 71 años salió a desmentir la publicación, afirmando que está alterada. “Adorados quiero aclarar que mis fotos sin make up a cara lavada y con la piel manchada como si fuera un dálmata o tuviera rosacea están mal tuneadas!”, escribió en Twitter.

Adorados quiero aclarar que mis fotos sin make up a cara lavada y con la piel manchada como si fuera un dalmata o tuviera rosacea están mal tuneadas!!!

Además agregó que “si tuviera las bolsas que tengo bajo los ojos sólo podría sacármelas un cirujano”, y que “no necesito ni quiero photoshop”.

Ya que cuando photoshopean algo que no necesito, pregúntenselo a todos los fotógrafos, BELIERA x ejemplo, pregúntenle que no necesito ni quiero photoshop, nunca se me borró un ombligo ja! cuando tunean menos morbo y bad milk…

— Moria Casán (@Moria_Casan) 17 de enero de 2018