Sergi Arola contó la verdad sobre su mal momento económico: "Yo no estoy suplicando nada"

El chef aseguró que seguirá trabajando para pagar sus deudas.

Sergi Arola se hizo conocido en nuestro país luego de su participación en el jurado de “Master Chef”. Hace pocos días el chef hizo noticia luego de que se rumorera que está pasando por un mal momento económico.

En una entrevista con el diario español, El País, Arola declaró que “sería inmoral decir que estoy arruinado. Mientras tenga dos manos trabajaré para pagar las deudas a mis acreedores”, agregando que está “indignado por la impunidad con que se hacen juicios sobre alguien”.

Otro de los rumores que aclaró fue el de una nueva participación en Master Chef. “También se han inventado que he ido suplicando que me renueven, que me den trabajo. Es otra falsedad. Todo sale de un vídeo en el que tanto yo como los otros cocineros que hemos participado hablamos de que nos gustaría seguir en el programa. Pero yo no estoy suplicando nada”.

Además el chef contó que tuvo que ir a un recinto asistencial debido a un problema de salud. “Tuve una conversación muy acalorada con un amigo durante hora y media y al terminar noté que tenía el brazo dormido. Estaba solo y me asusté. Me puse unas botas, unos vaqueros y un gorro y me fui al hospital. Me hicieron un electro que dio bien. Horas después estaba cenando en un restaurante con mis dos hijas. A partir de esa imagen se ha liado todo”.

Arola actualmente está de vacaciones y asegura que se gana la vida “de otra manera”, mientras que en febrero viajará a Sintra para asesorar un local.