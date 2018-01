¡Amor de madre! El tierno mensaje de Gala a su hija

La modelo tiene siete meses de embarazo.

Cada vez queda menos para que Gala Caldirola y Mauricio Isla se conviertan en padres. La modelo ha mostrado la evolución de su embarazo a través de sus redes sociales.

Este vez la ex chica reality le dedicó un tierno mensaje a la hija que espera. “Trataré de hacerte una mujer noble, para que nunca te falten personas en las que confiar. Una mujer fuerte, para que nadie te pueda lastimar. Una mujer libre, para que nadie te pueda obligar”.

“Te ayudaré a encontrar tus anhelos, como me ayudaron mis papás en su momento, te apoyaré y te daré todo el impulso que pueda para que vayas a por ellos”, agregó.

Por último Cardirola comentó que “Te haré saber también, que ser hermosa no es solo cuestión de verse bien, si no de sentirse bien. Y sobre todo espero poder hacerte ver que no importa si alguna vez sientes que nadie cree en ti, si tú misma lo haces, será suficiente para seguir”.

