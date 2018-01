Faloon Larraguibel aclaró la verdad tras los rumores de infidelidad de Jean Paul Pineda

Este viernes, en Primer Plano invitaron a Faloon Larraguibel para que la ex chica Yingo pudiera dar a conocer su lado de los rumores de infidelidad de su pareja Jean Paul Pineda.

La rubia no se tomó con gravedad las acusaciones, y señaló que “yo no tengo idea, es que él lleva súper poco tiempo allá (en Concepción)”, para luego agregar que “tampoco me voy a amargar por eso, tengo dos hijos y ya me preocupan otras cosas. A lo mejor si el Paul les hubiera regalado algo, ahí le digo ‘oye no, estás ocupando la plata que es para mis hijos”.

Cuando le preguntaron sobre el video, en el que supuestamente aparece besando a una joven en un estacionamiento, Faloon aclaró que no lo ha visto, pero que él sí fue a esa fiesta. Además, insistió que no se iba a “amargar” para que sus hijos no la vean así.