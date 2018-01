La foto de los hijos de Diana Bolocco que armó un intenso debate en las redes

Todo comenzó por una seguidora que indicó que sus otros hijos podían sentir “diferencia”.

Diana Bolocco es una de las animadoras más queridas de nuestro país, un ejemplo son los miles de seguidores que tiene en sus redes sociales, donde la mayoría de las veces recibe comentarios positivos.

Esta vez Bolocco publicó una fotografía de sus hijos menores, quienes están disfrutando de la playa. La publicación superó los 26 mil likes.

Pero no todo fue positivo, ya que una seguidora comentó que sus otros hijos podían sentir “difrencia”, a lo que la ex reina del Festival de Viña del Mar respondió que por “subir una foto de los chicos, no significa que los grandes no me importen o que los quiera menos”.

Diana recibió todo el apoyo del resto de sus seguidores y criticaron el comentario de “diferencia”.

“Más lindos, imposible hacer diferencia se les ama a todos por igual”, “Generalmente uno le saca fotos a los más pequeños, porque los grandes andan en sus cosas, encuentro insólito tu comentario, muy metiche”, “No proyecte sus sentimientos en la vida del otro”, fueron algunas de las respuestas.

