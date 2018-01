"Madres de mier...": La funa de Daniela Aránguiz a una mujer que se viralizó en las redes

La esposa de Jorge Valdivia criticó a una mujer que dejó a su hijo encerrado en un auto.

Daniela Aránguiz se ha caracterizado por decir las cosas tal y como son, lo que en más de una oportunidad le ha traído algún tipo de problema.

Pero esta vez la ex “Mekano” ocupó sus redes sociales para funar a una madre que dejó a su hijo encerrado en un auto en un estacionamiento de Viña del Mar.

“Yo como mamá nunca dejaría a mi hijo de 1 año dentro del auto solo, mientras me voy a comer una pizza o etc. Qué inconsciencia. Dejar a un hijo es dejar a tu pierna a tu corazón. ¿Cómo existen minas así? No merecen ser madres”, comentó Aránguiz en su cuenta de Instagram.