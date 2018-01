¡Rompió su silencio! Jean Paul Pineda y su infidelidad: "El daño ya está hecho"

El futbolista habló con Juan Pablo Queraltó.

La infidelidad de Jean Paul Pineda fue uno de los temas tratados en el programa farandulero “Primer Plano”, durante la semana, se divulgaron imágenes donde el futbolistas habría engañado a Faloon Larraguibel.

Durante la emisión del viernes pasado, Juan Pablo Queraltó reveló una conversación con Pineda, quien declaró que “el daño ya está hecho. Lo que más lo siento es por mis hijos. De mi vida privada no hablaré. Ni para bien ni para mal. No pierdas el tiempo ya que mucho daño me hicieron con mi pareja”.

“A la única persona que le di mis argumentos es a Faloon. La madre de mis hijos”, agregó el futbolista, quien además indicó que está enfocado en su trabajo.