¡Con todo! Carolina de Moras se defendió de las palabras de "Nacho" Gutiérrez

La animadora le deseó suerte en su nuevo trabajo en TVN.

Luego del la polémica salida de Ignacio Gutiérrez de Chilevisón, el comunicador manifestó que no tuvo mucho apoyo de sus ex compañeros, una de esas personas es Carolina de Moras.

En una entrevista con el diario La Tercera, la animadora habló sobre el tema, asegurando que Gutiérrez es un “gran profesional”, destacando que lo que ocurrió fue un problema “entre Nacho y el canal”.

“Yo no estuve de acuerdo con que demandara al canal y se lo dije. Tengo mi opinión en lo que pasó, pero guardar silencio hasta el día de hoy creo que es una forma de protegerlo y de no inmiscuirme en algo que no me pertenece”, agregó de Moras.

Por último la animadora le deseó buena suerte en su nuevo trabajo en el matinal “Muy Buenos Días”. Yo creo que es súper bueno que tenga la oportunidad de hacer lo que está haciendo en TVN, y ojalá pueda demostrar todas las capacidades que tiene”.