El desahogo de Nataly Chilet tras convertirse en la animadora de "Intrusos"

La ex Miss Chile aseguró que hace “farándula sin culpa”.

Nataly Chilet está realizando uno de sus más grandes desafíos, ya que actualmente está reemplazado en la conducción del programa “Intrusos” a Alejandra Valle, quien se encuentra de vacaciones.

La modelo habló sobre su nuevo rol en la televisión con un medio nacional, asegurando que hace “farándula sin culpa”, agregando que “la entretención es un puntal fundamental para la vida y mucha gente a la hora del almuerzo se divierte viendo ‘Intrusos’, eso es muy gratificante”.

“Me sentí muy cómoda animando Intrusos. Fue mi primera vez animando un programa de farándula y estoy muy contenta con los cientos de mensajes que recibí en redes sociales. Llegamos a ser trending topic el viernes“.

Por último la ex Miss Chile habló sobre la evolución que ha tenido la farándula en nuestro país. “Todos supuestamente veían solo temas súper intelectuales en televisión, cosa que no se reflejaba en la sintonía. Hoy como sociedad estamos más reconciliados con quiénes somos y la gente ya no tiene miedo a decir que ama saber detalles de la vida de los famosos”.