El tenso debate entre Karen Bejarano y María Luisa Godoy por el abuso que sufrió Viñuela

La animadora trató de bajarle el perfil a la situación.

José Miguel Viñuela confesó el viernes pasado que sufrió acoso sexual en su etapa escolar, lo cual generó una investigación del caso, además de cientos de opiniones sobre el hecho.

Durante la emisión de este lunes del “Muy Buenos Días”, se habló sobre el tema provocando un tenso debate entre Karen Bejarano y María Luisa Godoy, quien trató de bajarle el perfil al relato de Viñuela.

“Oye, perdón, pero para mí eso es pornografía infantil, es así de simple y así de categórico. No tiene otro nombre… Me hago cargo completamente de mis palabras”, manifestó Karen.

Pero Godoy no se quedó callada y respondió “¡Karen! No conocemos las fotos, no conocemos el contexto y hay una investigación de por medio que tiene que ver”.

A Bejarano no le volvió a gustar la opinión de la animadora y mencionó un ejemplo. “¡Si a mi hijo le sacan una foto en pelota en un piscina! ¿Para qué? a eso voy. ¿Para qué un sacerdote va a tener fotos de mi hijo desnudo, escondidas en el cajón al lado de su cama?”.

“¡Esto pasó hace 30 años atrás, cuando uno hacía muchas cosas que hoy son vistas de una mala manera”, respondió Godoy.

Todo terminó cuando la panelista indicó “si esto le pasara a mis hijos, ahora, yo dejo la cag… De alguna u otra forma el piensa que está mal lo que hicieron”.