¡Se enojó! Matías Oviedo con todo contra productora que canceló su presentación la noche anterior

El actor Matías Oviedo no sólo destaca por su trabajo en distintas teleseries nacionales, sino que también se ha ido ganando un lugar en el mundo de la música.

Es en esa faceta que se presentaría en la Feria Gastronómica Bazar Viña Gourmet, que se desarrolló el 19, 20 y 21 de enero. Sin embargo, ayer domingo 21, Oviedo publicó en su cuenta de Instagram que no participaría del evento.

A través de un video, el actor explicó que “a las 5 de la mañana de ayer me dijeron que no iba a tocar porque no habían fondos y no sé qué otras razones más. No hay luz, no hay agua en el evento, realmente un evento súper chanta y la producción no ha dado ninguna explicación”.