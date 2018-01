¡Se pasó! La mala participación de Pato Torres en Pasapalabra lo llenó de críticas en las redes sociales

El nuevo programa de Julián Elfenbein, Pasapalabra, ha logrado cautivar a los televidentes, quienes comentan todos los capítulos por las redes sociales.

En el capítulo emitido este domingo tuvo como invitados a Pamela Jiles y Daniel Fuenzalida en un equipo y Yamila Reyna y Patricio Torres en el otro.

Y fue precisamente este último el que llamó la atención de los seguidores del programa, pero no por buenas razones. El actor habría estado muy desconcentrado durante las pruebas, llegando incluso a repetir las respuestas incorrectas de sus compañeros.

Torres se defendió hacia el final del programa, señalando que “yo nunca juego, no me gustan los juegos en general. Ni juego de mesa, domino, ni nada. Mi hija me gana cada vez que juego con ella, tiene 8 años”.

En Twitter, los usuarios no pudieron evitar reírse de su participación, comparándolo incluso con Junior Playboy.

Imagínense a Pato Torres en Sabes más que un niño de 8 años??? Jajajjaj…🤣🤣🤣🤣#PasapalabraCHV — marlene soto (@gemarlene) 22 de enero de 2018

Pato Torres es el nuevo Junior Playboy #PasapalabraCHV — PePe (@pepeverton) 22 de enero de 2018

#PasapalabraCHV al menos la Pamela Díaz respondía weas pero algo decía, el Pato Torres fue a puro webiar, que lata por el concursante — Caro De Godoy (@BullaLover) 22 de enero de 2018