¡Se puso en sus zapatos! El sentido mensaje de Kenita a Mayte Rodríguez

La modelo habló sobre la supuesta infidelidad de que sufrió Mayte Rodríguez.

Alexis no sólo hizo noticia por su traspaso al Manchester United, ya que un medio inglés aseguró que el delantero le habría sido infiel a su pareja con una estudiante de 20 años.

El tema fue comentado por los matinales y en “Bienvenidos”, Kenita Larraín entregó su opinión y le entregó un sincero mensaje de apoyo a Mayte Rodríguez.

“Yo me imagino que lo debe estar pasando súper mal Mayte Rodríguez porque, independiente que esto sea verdad, que haya pasado o no, que esta niña lo haya hecho por hacerse famosa o no, igual queda la duda y están los rumores”.

Larraín manifestó que hay que “ponerse en los zapatos” de la actriz porque “debe ser súper doloroso que estés con una relación importante, a distancia, que tienes que confiar mucho en la persona, ¿y que salga esto en una portada?“.