Rafael Araneda habló sobre el caso de abuso que sufrió José Miguel Viñuela

El animador del Festival de Viña del Mar asistió al mismo colegio del ex “Mekano”.

Las declaraciones de José Miguel Viñuela sobre el abuso sexual que sufrió cuando niño siguen generando debate. Esta vez fue Rafael Araneda quien habló sobre el tema.

El conductor de “La Mañana de Chilevisión” asistió al mismo colegio donde sucedieron los hechos. “Yo creo que hay que confiar en las personas y en las víctimas. No porque no haya visto nada, porque yo no vi nunca nada, no porque una vez le respondí un sacerdote que conozco, del cual tengo la mejor opinión y confianza, una vez me solicitó datos respecto a esto, porque se comentaba: ‘Si sabes algo, me gustaría que me lo comentaras"”.

“No tengo por qué dudar de las palabras de José Miguel Viñuela ni a cualquier persona que denuncie una situación como esta”, comentó Araneda.

Por último el animador aseguró que si le hubiese pasado algo similiar lo hubiera recordado. “Si hubiese pasado algo así, lo hubiese encontrado extraño, me hubiese quedado a mí grabado, como le quedó a José Miguel”.