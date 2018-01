Una Mujer Fantástica logra la nominación al Oscar como Mejor Película Extranjera

Una Mujer Fantástica competirá en los Oscars en la categoría Mejor Película Extranjera.

Esta es la segunda película chilena en lograr una nominación en los premios más importantes del cine internacional. La primera fue NO, dirigida por Pablo Larraín.

Una Mujer Fantástica muestra la historia de Marina, una mujer transexual que sufre la muerte de su pareja Orlando, quien es veinte años mayor que ella. Marina deberá enfrentarse a las sospechas y los prejuicios de la familia de Orlando.

La cinta, dirigida por Sebastián Lelio y protagonizada por Daniela Vega, se enfrentará a The Insult de Líbano, Loveless de Rusia, On Body and Soul de Hungría y The Square de Suecia.

La ceremonia de los Premios de la Academia se realizará el 4 de marzo.