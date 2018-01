El potente mensaje que dejó Camila Recabarren en sus redes sociales

La modelo aseguró que su vida no es perfecta.

Camila Recabarren está enfocada en su próximo desafió que es convertirse en la próxima reina del Festival de Viña del Mar y en sus redes sociales ha subido distintas fotos donde habla de sus proyectos.

Pero en su última publicación, la ex Miss Chile dejó un mensaje que no dejó indiferentes a sus seguidores. “La sonrisa en mi cara no significa que mi vida es perfecta. Solo aprecio lo que tengo, y lo que Dios me ha bendecido”.

“Que lindo comentario Camila un abrazo”, “Que estupenda mujer, y buen mensaje hay que sonreír a la vida ya que luego de algo malo algo bueno llegará”, “Que bellas palabras Cami. Uno siempre tiene que sonreír en la vida, la risa es la mejor medicina para todo. Eres una gran mujer”, fueron algunos de los comentarios.

