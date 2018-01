El romántico mensaje de Vale Roth a su pololo tras distanciarse por algunos días

La ex chica reality aseguró que extraña a su pareja.

Valentina Roth y Piergiorgio Iubini se han transformado en una de las parejas más queridas de las redes sociales, cada vez que uno de los dos sube una foto o un video a sus cuentas, la publicación se llena de likes y de comentarios positivos.

Esta vez fue la ex chica reality fue quien le entregó un romántico mensaje a su pareja, ya que habrían pasado algunos días separados. “No sabes lo que te extraño y lo difíciles que han sido esto días sin ti”, comentó.

“Mi mejor compañerito de vida te amo mucho y no quiero estar mas lejos de ti. Extraño tus besitos, abrazos, cariños, risas mundiales . No sé, simplemente tu compañía. En mi vida me había sentido tan cómoda y tan yo con alguien y eso es muy difícil ser uno mismo y no aparentar. Te amo mi niño hermoso voy por ti”, agregó.

