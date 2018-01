La divertida anécdota con la que Javiera Contador incomodó a Álvaro Espinoza

La noche del martes se realizó la tercera versión de los Premios Caleuche, y Javiera Contador fue la encargada de animar la noche, por lo que debía anunciar a los presentadores para cada categoría.

Cuando dejó en el escenario a Antonia Zegers y Álvaro Espinoza, la actriz relató una historia de sus años en la escuela de teatro, que avergonzó a Espinoza.

“Él fue compañero mío… Me pidieron que contara una anécdota, pero yo no sé si él quiere que la cuente”, comenzó diciendo Contador. “La persona que va a entrar acá dijo una vez ‘a mí los pies de la Javiera me dan asco’. Es verdad, lo superamos. A él ya no le importan tanto mis pies, y yo los tengo más bonitos. Así que quiero dejar en este escenario a Álvaro Espinoza y Antonia Zegers”.

El actor se lo tomó con humor y explicó: “si tuviera que reconstruir sin memoria ese momento, en una sala de teatro, después de hacer training, a pata pelá, con la ropa sacándola del locker todas las mañanas, probablemente no sólo sus pies sino los de todos mis compañeros y los míos hayan sido un asco en ese momento… Pero quiero pedir disculpas a Javiera, a mis compañeros, al publico”.