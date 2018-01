Popular pareja de actores habrían puesto fin a su matrimonio

Santiago Tupper y Daniela Palavecino comenzaron su relación el 2010, para luego dar el sí el 2016. Sin embargo, la pareja habría sufrido un quiebre.

Según Michael Roldán de Intrusos, los actores habrían decidido separarse unas semanas antes de celebrar su segundo aniversario de matrimonio.

Además, la pareja solía publicar variados videos y memes sobre su relación, algo que no ha ocurrido en el último tiempo.

El panelista del programa de farándula señaló que “a mí la Daniela me dijo: ‘lo único que aclarar es que acá no existen terceras personas, no existió una infidelidad. Nos separamos en los mejores términos. Fue una decisión súper pensada, súper conversada”.