¡Un papá "paqueador"!: La regla de Rafa Araneda en las fiestas de su hija

El animador revisa las mochilas de los invitados.

Rafeal Araneda demuestra toda su simpatía cuando está al aire y cuando sus fans se acercan a él para pedirle una foto o un autógrafo. Durante la emisión del “La Mañana de Chilevisión”, Carolina de Moras contó que cuando su hija del animador hace alguna junta en su casa, muestra una faceta totalmente distinta.

“Tengo algo que decir del Rafa. El Rafa les dice ‘júntense en la casa’, pero les revisa la mochila a todos los cabros que entran… Entonces los pobres: ‘Donde el Rafa Araneda mejor no"”, comentó de Moras.

El animador del festival de Viña no negó lo dicho por su compañera y argumentó que “tengo muy mala fama como papá ‘paqueador’. Y claro, tengo pésimo ranking en ese sentido, entre las amistades y los amigos, porque reviso mochilas cuando llegan”.

“Esto es bien simple. ‘Hagamos una fiesta’. ‘Perfecto’. Y yo les digo ‘es obvio que ustedes toman y que los niños hacen la previa’ y tienen 15 y 16 años. Entonces yo, dentro de la casa, no puedo autorizar esta situación. Entonces, no va a entrar trago, porque son menores de edad y un menor de edad no puede tomar”, manifestó Araneda.