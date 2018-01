VIDEO | "Los voy a matar": La divertida reacción de Paty Maldonado al desafío de Joaquín Méndez y Karol Lucero en Fantasilandia

Un divertido momento se vivió esta mañana en Mucho Gusto, cuando Joaquín Méndez y Karol Lucero desafiaron a Patricia Maldonado a subirse a un juego de Fantasilandia.

La panelista se tuvo que subir sola al Tsunami, y momentos antes de la caída se arrepintió. “No me quiero subir, no quiero que me tiren”, gritaba Maldonado, agregando “Karol no me hagas esto, por favor te lo suplico”.

“Los voy a matar cuando me baje del bote, lo juro”, le gritaba a los dos jóvenes, mientras que el resto del panel en el estudio se reía de la situación.