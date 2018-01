Cote Quintanilla se emocionó hasta las lágrimas luego de recordar a su papá

La cantante aseguró que él era su “partner”.

Luego de volver a Chile, María José Quintanilla se reintegró al panel del “Mucho Gusto”, donde habló sobre su nueva etapa musical.

En ese contexto, la cantante recordó a su padre que falleció en 2008. “Lo llevé a México para que lo conociera… cuando yo nací mi papá se enfermó, y lo perdí muy chica quizás”.

“Más que mi papá era un ‘partner’ para mí. Me guardaba lo secretos. De hecho Pepe (su hermano) me dice, tu no tuviste papá ¡Tu tuviste un amigo! ¡Te tapaba todas las cosas”, agregó.

De todo lo vivido junto a su padre, Quintanilla sacó una reflexión. “Cuando se fue mi papá, aprendí que no hay que arrepentirse, hay que jugársela. Él me enseñó que el hoy, es mucho más importante que cualquier cosa”.